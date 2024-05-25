Росіяни вдарили авіабомбою по «Епіцентру» в Харкові. Щонайменше двоє людей загинули

Росіяни вдарили авіабомбою по гіпермаркету торгової мережі «Епіцентр» у Харкові. Наразі відомо про двох загиблих і щонайменше 11 поранених, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм», — зазначив мер.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на місці влучання виникла пожежа.

«Два КАБи, попередньо, ударили по Північній Салтівці», — йдеться в повідомленні мера.