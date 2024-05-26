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Зросла кількість загиблих від російського удару по «Епіцентру» в Харкові

Автор:
Ліза Бровко
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У Харкові зросла кількість жертв російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» — загинули 12 людей. Ще десять тіл лишаються невпізнаними. Травмовані 43 людини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Через ракетний удар російських окупантів по центру Харкова кількість постраждалих також зросла — до 25 людей. Серед потерпілих 14-річний хлопець.

Напередодні, 25 травня, повітряна тривога в Харкові та області тривала понад половину доби. Армія росії запускала керовані авіабомби та ракети по цивільній забудові. Будівельний гіпермаркет ущент згорів. На момент удару в «Епіцентрі» перебувало понад 200 людей. Були влучання по центральному парку, будинках.

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Щоб ліквідувати наслідки російського терору, залучили майже 200 рятувальників ДСНС та десятки одиниць техніки. На місці також працюють близько 400 поліцейських.

Загалом військо рф протягом 25 травня тричі атакувало Харків.