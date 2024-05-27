Жертв у «Епіцентрі» в Харкові могло бути набагато більше. Неподалік гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас

Жертв унаслідок удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові могло бути набагато більше.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Сьогодні прокурори разом з працівниками ДСНС, слідчими СБУ і Нацполіції знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету, по якому росіяни вдарили 25 травня. Попередньо, це також авіабомба УМПБ Д-30.
«Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету», — зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Крім того, встановили, що російські військові коригували вогонь за допомогою дронів-розвідників.
«Російська армія цілеспрямовано запустила одразу декілька боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», — зауважили в прокуратурі.
- 25 травня російська авіація вдарила КАБами по Харкову, зокрема по гіпермаркету «Епіцентр». Там загинули 17 людей, а поранень дістали 49 людей. Ще шукають пʼятьох зниклих. Розбір завалів досі триває.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що війська рф щомісяця запускають по Україні понад 3 тисячі керованих авіабомб.