Жертв у «Епіцентрі» в Харкові могло бути набагато більше. Неподалік гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас

Жертв унаслідок удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові могло бути набагато більше.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні прокурори разом з працівниками ДСНС, слідчими СБУ і Нацполіції знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету, по якому росіяни вдарили 25 травня. Попередньо, це також авіабомба УМПБ Д-30.

«Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету», — зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, встановили, що російські військові коригували вогонь за допомогою дронів-розвідників.

«Російська армія цілеспрямовано запустила одразу декілька боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», — зауважили в прокуратурі.