Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих через російський авіаудар по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові зросла до 17. Поліцейські вже упізнали 13 тіл.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Серед загиблих, особи яких уже встановили, десять працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранені 48 людей. Безвісти зниклими залишаються ще пʼять людей.

На місці російського удару працюють штаб поліції та криміналістична лабораторія. Дані щодо постраждалих і загиблих оновлюються. Профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Як зазначив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, близько 45% площі «Епіцентру» знищено. Завали розбирають і досі.