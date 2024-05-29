Єврокомісія через 6 років припинила процедуру проти Польщі щодо порушення верховенства права

Європейська комісія вирішила припинити штрафну процедуру проти Польщі щодо порушення верховенства права, передбачену 7 статтею Договору про Європейський Союз. Комісія вважає, що в Польщі «більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права».

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

«Польща запровадила низку законодавчих і незаконодавчих заходів для вирішення проблеми незалежності судової системи, визнала верховенство права ЄС і зобовʼязалася виконувати всі рішення Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини, що стосуються верховенства права, в тому числі незалежності суддів», — зазначили в Єврокомісії.

Під час засідання Ради з загальних питань, що відбулося 21 травня, віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова провела розмову з міністрами щодо ситуації в Польщі. Країни визнали зусилля, яких доклала Польща для вирішення ситуації із верховенством права, тож Комісія вирішила закрити процедуру за статтею 7 і поінформувала Раду та Європейський парламент про відкликання своєї обґрунтованої пропозиції від 2017 року.

«Ми продовжимо співпрацювати з польською владою, щоб підтримати її в прагненні просувати верховенство права», — сказала Юрова.

Комісія продовжить моніторинг заходів, а також інших кроків, спрямованих на просування верховенства права в Польщі, зокрема в рамках процесу підготовки Звіту про стан верховенства права.

Про що йдеться?

Верховенство європейського права над національним законодавством є одним із наріжних принципів ЄС. У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству — Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася внаслідок впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».

Польща тривалий час конфліктує з ЄС через низку суперечливих законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу медіа та права ЛГБТ. З 2017 року польську владу звинувачують у тому, що вона призначала в Конституційний суд своїх ставлеників, а Верховний суд взяла під контроль за допомогою Дисциплінарної палати, яка може звільняти неугодних суддів. У 2021 році Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС, зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.