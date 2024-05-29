В Європарламенті провели обшуки через помічника євродепутата, підозрюваного в поширенні пропаганди рф

Бельгійські слідчі провели обшуки будинку й офісу помічника депутата Європейського парламенту, якого підозрюють у поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту.

Про це пишуть Politico та Reuters.

Правоохоронці обшукали будинок помічника, офіс у Європейському парламенті, а також його офіс у Страсбурзі.

У прокуратурі заявили, що обшуки були частиною розслідування можливого російського втручання, коли до членів Європарламенту зверталися з пропозицією за гроші поширювати російську пропаганду через сайт «Голос Європи» (Voice of Europe).

«Є підстави вважати, що відповідний співробітник Європарламенту відігравав у цьому значну роль», — йдеться в заяві прокуратури.

Прокурори не назвали імені співробітника або депутата, на якого він працював.

Reuters нагадує, що 6—9 червня виборці у 27 країнах ЄС підуть на виборчі дільниці, аби обрати 720 депутатів Європарламенту.