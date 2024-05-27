ЄС ввів санкції проти Медведчука і пропагандистського ресурсу Voice of Europe

Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього українського нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, а також проросійського бізнесмена Артема Марчевського. Про це йдеться на сайті Євроради.
Міністерство закордонних справ Чехії зазначило, що за їхньою пропозицією Євросоюз вирішив внести до санкційного списку три організації, які працюють на Кремль.
До переліку потрапив «Голос Європи» (Voice of Europe) — пропагандистський ресурс, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту. А також проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.
Відтак усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС. Для Медведчука і Марчевського це означає заборону на вʼїзд і транзит через усі країни-члени ЄС.
- Медведчуку ще до повномасштабного російського вторгнення повідомили про підозру в держзраді та розграбуванні національних ресурсів. У 2021 році його посадили під домашній арешт, однак йому вдалося втекти. Колишнього нардепа затримали 12 квітня 2022 року, а вже у вересні Медведчука обміняли на українських військовополонених. У СБУ пояснили, що його обмін не перешкоджатиме розгляду справ у суді та призначенню покарання.
- 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства.