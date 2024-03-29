Чехія викрила пропагандистську мережу в ЄС під назвою «Голос Європи». До цього причетний Медведчук

Уряд Чехії додав операторів сайту «Голос Європи» до переліку національних санкцій проти росії, оскільки він є частиною російської операції впливу, мета якої — поставити під сумнів територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Про це пишуть МЗС Чехії, газета Denník N, австрійська газета Der Standard, німецьке медіа Spiegel.

У Чехії зʼясували, що вплив медіа «Голос Європи» поширюється і поза межами їхньої країни. Зокрема, цей сайт використовувався для прихованого фінансування прихильних до Кремля кандидатів на європейські вибори у червні 2024 року. Є інформація, що угорські, німецькі, бельгійські, французькі, нідерландські та польські політики отримували гроші від росії.

Що за медіа «Голос Європи» і хто за ним стоїть

Празький портал новин «Голос Європи» (Voice of Europe) поширював наративи, спрямовані на те, щоб переконати Європейський Союз припинити допомогу Україні. Чеська інформаційна служба безпеки (BIS) виявила, що проросійська пропагандистська мережа вела діяльність, яка «має серйозні наслідки для безпеки Чехії та ЄС». «Голос Європи» агітував проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Компанія-оператор вебсайту voiceofeurope.com, який також доступний німецькою мовою, зареєстрована в Празі. Медіа активне в соціальних мережах, таких як Facebook та X, де у нього понад 180 тисяч підписників.