Чехія наклала санкції на Віктора Медведчука

За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського уряд наклав санкції на Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe s.r.o., яку він «використовує у своїх інтересах», а також на медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

Як кажуть у чеському МЗС, Медведчук «керує операцією російського впливу на території Чехії», метою якої є порушення територіальної цілісності, суверенітету та свободи України.

«З огляду на те, що ця діяльність карається Законом про санкції, уряд вирішив зареєструвати його в національному списку санкцій», — йдеться на сайті закордонного відомства Чехії.

Зазначається, що Медведчук використовує для своєї діяльності компанію Voice of Europe та пропагандиста Артема Марчевського — проти них також запроваджують санкції.

«Це рішення відповідає безпековим інтересам Чехії, а також сприяє захисту демократії майбутніх виборів до Європейського парламенту», — сказали в чеському МЗС.