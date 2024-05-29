Кількість жертв авіаудару по «Епіцентру» зросла до 19. Ще 54 людини поранені

Кількість жертв від російської атаки по «Епіцентру» в Харкові зросла до 19 — в лікарні помер чоловік, який отримав опіки 50% поверхні тіла.

Харківська обласна прокуратура зазначає, що 40-річний потерпілий отримав вибухове поранення і сильні опіки. Загальна кількість поранених 54 людини.

25 травня близько 13:50 росіяни завдали авіаударів по Харкову. Того дня в місті було чотири серії обстрілів, перший з яких прийшовся по гіпермаркету. «Епіцентр» заявив, що виплатить по мільйону гривень компенсації родинам загиблих співробітників. Також сімʼям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тисяч гривень щомісячно до досягнення 18 років.

Напередодні слідчі знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету. Якби він здетонував, то кількість жертв була б значно більшою.