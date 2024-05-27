ДБР розслідує прорив військами росії кордону в Харківській області. Бюро пояснило, що саме перевіряє

Державне бюро розслідувань в межах кримінального провадження почало розслідувати обставини прориву російськими військами кордону в Харківській області, який стався 10 травня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони й захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону, завдавши втрат українським військам і мирному населенню.

«Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця», — сказано в повідомленні.

Слідчі перевіряють рівень забезпечення та укомплектування частин ЗСУ, які відповідали за оборону, перевіряють дані щодо фортифікацій, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва всіх ланок у регіоні до та після наступу, досліджуються можливі факти дезертирства і самовільного залишення бойових позицій деякими підрозділами ЗСУ.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.