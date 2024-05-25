ДБР почало розслідування через прорив росіян на Харківщині. У справі фігурують командири 125 бригади

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо командування 125 окремої бригади Територіальної оборони через прорив росіян на Харківщині.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Слідчі зʼясували, що 10 травня біля Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції під час штурму росіян.

Ідеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Як результат наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

Крім того, за даними слідства, командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, зокрема 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону, не організувало належним чином оборону позицій на кордоні з рф, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

Наразі в рамках розслідування призначено військову експертизу. Для цього слідство запросило документи про виконання бойових розпоряджень на ділянках фронту на Харківщині, дані про укомплектованість військових частин особовим складом, озброєнням та військовою технікою станом на 10 травня, а також документи про стан фортифікацій й інженерного обладнання на кордоні з рф.

Кримінальне провадження відкрили 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 ККУ). Максимальне покарання за цими статтями — 10 років позбавлення волі.

В іншій ухвалі від 22 травня у цій же справі зазначається, що в розслідуванні фігурують 56 військових, зокрема командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.