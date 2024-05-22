У Раді підтримали законопроєкт про публічне обвинувачення. Він інтегрує Стамбульську конвенцію в законодавство

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 10420 про публічне обвинувачення у домашньому й сексуальному насильстві.
Про це повідомила народна депутатка України Інна Совсун.
За її словами, цей законопроєкт:
- дозволить розпочинати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого;
- забезпечить можливість потерпілій особі пройти судово-медичну експертизу невідкладно;
- надасть можливість зменшити кількість допитів потерпілого чи потерпілої;
- заборонить укладати угоду про примирення за ініціативою кривдника чи кривдниці — у деяких випадках;
- впровадить додатковий механізм захисту малолітніх та неповнолітніх осіб, які постраждали від насильства.
Цей законопроєкт інтегрує Стамбульську конвенцію в українське законодавство.
- 20 червня 2022 року Стамбульську конвенцію ратифікувала Верховна Рада України, наступного дня закон про ратифікацію підписав президент Володимир Зеленський.
- У липні Україна офіційно здала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції і стала 36-ю державою, яка це зробила.