Швеція ухвалила трирічну програму військової допомоги Україні на $7 мільярдів

Уряд Швеції погодив трирічну програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон ($7,01 мільярда) — на 2024—2026 роки. Із цієї суми країна щороку виділятиме по $2,3 мільярда.

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

На що саме підуть гроші — у релізі не вказано. Лише зазначається, що з урахуванням цієї допомоги загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (понад $9,3 мільярда). Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

Окремо в релізі сказано, що ця програма може обтяжити держфінансування Швеції, тому підтримка України буде проводитись таким чином, щоб не підірвати оборонний потенціал самої Швеції та не зашкодити реформам.