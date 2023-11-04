В Україну прибули 8 артилерійських установок Archer від Швеції

В Україну доставили вісім артилерійських установок Archer, які надав уряд Швеції.

Про це повідомив міністр оборони Поль Джонсон.

Напередодні Archer показав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Вони зʼявилися в ролику з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Судячи з відео, ця САУ в 45 окремої артилерійської бригади.

САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл всього боєкомплекту на 21 снаряд займає 3,5 хвилини.