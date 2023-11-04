В Україну прибули 8 артилерійських установок Archer від Швеції

В Україну доставили вісім артилерійських установок Archer, які надав уряд Швеції.
Про це повідомив міністр оборони Поль Джонсон.
Напередодні Archer показав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Вони зʼявилися в ролику з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Судячи з відео, ця САУ в 45 окремої артилерійської бригади.
САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл всього боєкомплекту на 21 снаряд займає 3,5 хвилини.
- У березні 2023 року уряд Швеції вирішив надати Україні вісім САУ Archer і десять танків Leopard 2. Їхня загальна вартість оцінюється в 6 мільярдів крон ($570 мільйонів).