Швеція передасть Україні 8 артилерійських установок Archer

Уряд Швеції назвав кількість самохідних артилерійських установок Archer, які планують передати Україні. Там вирішили, що українська армія отримає вісім таких САУ.

Про це пише Dagens Industri.

У шведському парламенті представили проєкт поправок до бюджету, в якому зʼявилися точні дані про кількість техніки, яку Швеція хоче передати Україні. Йдеться про вісім САУ Archer та десять танків Leopard 2.

Їхня загальна вартість оцінюється в 6 мільярдів крон ($570 мільйонів). Ці гроші планують виділити на шведську армію у 2024—2026 роках, щоб замінити техніку, яку передають Україні. Також парламент просять дати дозвіл на продаж 14 Archer Великій Британії.

Загалом Швеція має 48 таких САУ, 24 з яких перебувають на озброєнні. 22 будуть передані Україні та Великій Британії, а дві установки залишаться для модернізації. Сама ж Україна зможе одночасно використовувати шість із восьми установок, оскільки дві лишатимуться в запасі на випадок знищення або ремонту.

Очікується, що САУ зʼявляться в Україні через кілька місяців, до того має пройти навчання, а біля кордонів України треба встановити логістичний хаб для ремонту.

САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл всього боєкомплекту на 21 снаряд займає 3,5 хвилини.