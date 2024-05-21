Фонд держмайна продав на аукціоні житло російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо

В Україні відбулися перші успішні аукціони з продажу санкційного майна. Фонд держмайна продав житло російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо в Одесі.

Про це повідомив глава Фонду державного майна Віталій Коваль.

Чотирикімнатна квартира Михайла Шелкова площею 175,5 кв. м пішла з молотка за 4 млн грн. За неї боролися двоє учасників, а за квартиру Сальдо — девʼять. Фінальна пропозиція склала 2,9 млн грн, і надійшла вона від приватної особи — Тимошенка Радіона Івановича. Зазначимо, що людина точно з такими ж ініціалами є заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Після завершення аукціонів Фонд держмайна має провести перевірку заяв переможців, доданих документів та інформації про них. Якщо вони дотрималися вимог законодавства, протягом 10 робочих днів переможці та ФДМУ мають підписати протоколи про результати електронних аукціонів, а потім протягом 30 робочих днів — укласти договір купівлі-продажу та опублікувати його. Після цього у переможців буде ще 30 днів для оплати придбаних активів.

Віталій Коваль зазначив, що потому сплачені кошти підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

«Загалом у Фонді держмайна України сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця. Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо», — додав очільник Фонду.