Майно колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали Україні

Основні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід держави. Про це 25 серпня повідомило Міністерство економіки.

Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.