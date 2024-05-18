Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК та СП

Міністерство оборони запускає тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. Тестування проходить в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Повний перелік — за посиланням.

Ось інструкція, як записатися до електронної черги:

Обрати ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку, або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Ввести персональні дані для запису.

Підтвердити номер телефону.

Отримати повідомлення з датою та часом візиту.

Згодом Міноборони підключить до сервісу більшу кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Сьогодні, 18 травня, Міноборони також запустило застосунок для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів «Резерв+», де можна оновити свої дані онлайн.

Разом з цим Мінцифра розробило електронний функціонал, який значно спростить процес оновлення даних у ЦНАПах і розвантажить військкомати.