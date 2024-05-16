Данія виділила Україні новий пакет допомоги на €750 мільйонів

Уряд Данії виділить новий, 18-й пакет допомоги Україні на 5,6 мільярда данських крон, або €750 мільйонів.

Про це повідомило Міноборони Данії.

У пакет увійшли додаткові внески для майбутньої передачі винищувачів F-16, протиповітряна оборона, обслуговування артилерійських знарядь і фінансові внески для допомоги з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами.

Також €349 мільйонів із цього пакета спрямують на посилення української ППО.

Крім того, Данія планує зарезервувати додаткові кошти для інвестицій в українську оборонну промисловість.