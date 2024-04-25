Данія у 2024 році збільшить військову допомогу Україні на €590 мільйонів

Уряд Данії і переважна більшість партій парламенту домовилися збільшити військову підтримку України на 4,4 мільярда данських крон (€590 мільйонів) у 2024 році. Це означає, що загалом держава виділила 64,8 мільярда крон (€8,6 мільярда) на військову підтримку України протягом 2023—2028 років.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Учасники угоди зазначають, що більшість затвердженої на цей рік військової підтримки вже виділили. Однак у Данії погодилися, що існує потреба «в подальшій значній військовій підтримці України цьогоріч», тож уряд і парламент вирішили виділити додаткові кошти.

Кошти, які Данія виділяє у фонд підтримки України протягом 2023—2028 років, ідуть, зокрема, на озброєння, військову техніку, а також на навчання для України. Також Данія може здійснювати прямі закупівлі в української оборонної промисловості за допомогою необхідних механізмів контролю.