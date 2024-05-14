Латвія виділить €10 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомила премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс заявив, що за ці кошти хочуть придбати понад три тисячі 155-міліметрових снарядів, передає латвійське видання Delfi. Спрудс нагадав, що влітку Латвія відправить Україні майже тисячу різноманітних безпілотників у межах роботи Коаліції дронів.

Чеська ініціатива

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

Уже в березні Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати частину коштів на закупівлю першої партії у 300 тисяч артилерійських снарядів для України.

26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів у межах чеської ініціативи.

16 квітня Чехія законтрактувала перші 180 тисяч боєприпасів для України. 24 квітня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає першу партію боєприпасів із чеської ініціативи протягом наступних двох місяців.

Повного переліку країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, що до неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.