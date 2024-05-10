Сили оборони України ведуть бої за прикордоння Харківщини

У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів наступати й просуватися вглиб. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російське військо наступає піхотою та технікою. Зараз бої йдуть за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

Сили оборони України завдають ворогу вогневого ураження. Українські війська діють на підготовлених оборонних рубежах.

«Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані», — додали в Генштабі.

Вранці 10 травня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Перші атаки українські військові відбили. Зараз продовжуються бої, задіюють резерви. У соцмережах почали зʼявлятися перші фото знищеної техніки росіян і загиблих окупантів.

Перед цим у ніч на 10 травня росіяни посилили атаки артилерією на передній край оборони, здійснювали авіаудари керованими авіаційними бомбами на Вовчанському напрямку.