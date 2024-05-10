Зеленський заявив, що росіяни почали на Харківщині нову хвилю наступу. Reuters пише про їхні плани

Росіяни розпочали сухопутний наступ на північному сході Харківської області. Окупанти вже просунулися на кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ, намагаючись створити буферну зону.

Про це інформагентству Reuters на умовах анонімності повідомило «високопоставлене українське військове джерело».

За словами джерела, російські війська мають на меті відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів вглиб України. Українські війська намагаються стримувати окупантів.

У Міноборони України повідомили, що сьогодні близько пʼятої години ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Перші атаки відбили, тривають бої.

Зазначають, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку росіяни били керованими авіаційними бомбами, а вночі окупанти посилили атаки артилерією на передній край оборони.

Крім того, в ОВА повідомляли про безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.

З Вовчанська і навколишніх населених пунктів на Харківщині евакуюють населення. Влада, поліція і волонтери спільно допомагають людям виїжджати, повідомив «Громадському радіо» голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, писав, що противник намагається заходити та закріплятися вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Також є спроби зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка.

Основні сили ворога наразі — піхота за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка йде в невеликій кількості. У соцмережах почали зʼявлятися перші фото знищеної техніки росіян і загиблих окупантів.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що війська росії почали на Харківщині нову хвилю наступу.

«Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами й артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога», — сказав президент на брифінгу в Києві з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.