На Харківщині росіяни намагались прорвати лінію оборони. Тривають бої

Вранці 10 травня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Перші атаки відбили, тривають бої.
Про це повідомили в Міноборони України.
Зазначається, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари керованими авіаційними бомбами. Уночі окупанти посилили атаки артилерією на передній край оборони.
Крім того, в ОВА повідомляли про безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.
«Приблизно о пʼятій ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки», — йдеться в повідомленні Міноборони.
Українські військові відбили атаку, зараз тривають бої різної інтенсивності.
«Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога», — зазначили в Міноборони.
Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в коментарі «Громадському радіо» заявив, що з Вовчанська і навколишніх населених пунктів на Харківщині евакуюють населення.
«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджають своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо людей з Вовчанська і ближніх населених пунктів», — розповів очільник адміністрації.
Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, пише, що противник пробує заходити та закріплятися вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Також є проби заходу в населені пункти Гатище та Плетенівка.
Основні сили ворога наразі — піхота за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка йде в невеликій кількості.
На карті DeepState вже є оновлення. Також зʼявились перші кадри знищеної техніки росіян.
- На початку квітня видання Financial Times із посиланням на українських і західних чиновників писало, що наступ рф може початися на чотирьох напрямках, зокрема на Харків.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що російські війська можуть піти в новий наступ уже наприкінці травня цього року. За його прогнозом, вони намагатимуться повністю захопити Луганську та Донецьку області.
- 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з росією. Він зазначав, що окупант готується до спроб розширити наступальні дії.