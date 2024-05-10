На Харківщині росіяни намагались прорвати лінію оборони. Тривають бої

Вранці 10 травня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Перші атаки відбили, тривають бої.

Про це повідомили в Міноборони України.

Зазначається, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку росіяни здійснювали авіаудари керованими авіаційними бомбами. Уночі окупанти посилили атаки артилерією на передній край оборони.

Крім того, в ОВА повідомляли про безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.

«Приблизно о пʼятій ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Українські військові відбили атаку, зараз тривають бої різної інтенсивності.

«Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога», — зазначили в Міноборони.

Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в коментарі «Громадському радіо» заявив, що з Вовчанська і навколишніх населених пунктів на Харківщині евакуюють населення.

«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджають своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо людей з Вовчанська і ближніх населених пунктів», — розповів очільник адміністрації.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, пише, що противник пробує заходити та закріплятися вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Також є проби заходу в населені пункти Гатище та Плетенівка.

Основні сили ворога наразі — піхота за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка йде в невеликій кількості.

На карті DeepState вже є оновлення. Також зʼявились перші кадри знищеної техніки росіян.