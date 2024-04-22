Буданов: Із середини травня в Україні настане складна ситуація, але армагеддону не буде

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що із середини травня для України настане «важка ситуація» як на фронті, так і у внутрішній політиці.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми із середини травня будуть», — сказав Буданов в інтервʼю ВВС.

На запитання, чи стосуватиметься «складна ситуація» фронту, він сказав: «Я і про фронт говорю, в тому числі. Це комплексно, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо з вами про це довго говорити, але важкий період буде. Середина травня — початок червня».

Буданов зазначив, що Україна має проблеми на фронті, але вони зʼявилися не місяць і не три місяці тому: «Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати — ці проблеми не сьогодні виникли, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба памʼятати, що Україна все ще існує».

Він також зазначив, що наразі загрози другого наступу на Київ «абсолютно немає».