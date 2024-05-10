Евакуація і жертви обстрілів. Голова Харківської ОДА розповів про ситуацію в області

Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Харківщини, у прикордонних населених пунктах є поранені й загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, близько 10-ї ранку ворог обстріляв Вовчанськ, унаслідок чого два мирних жителі отримали травми.

О 12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки в Харківському районі загинув 55-річний мирний мешканець.

О 13:22 у Вовчанську окупанти вдарили по приватному будинку, поранена 60-річна жінка. Також загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Синєгубов також повідомив, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих атак.

«Ворожі диверсійно-розвідувальні групи можуть заїжджати на деякі наші території, але отримують відсіч від українських захисників», — зазначає голова Харківської ОДА.

За його словами, для самого Харкова наземної загрози поки немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає.

З огляду на терористичні дії стосовно мирного населення на Вовчанському та Липецькому напрямку, в ОДА наполегливо радять місцевим евакуюватися. За номером 0-800-33-92-91 проконсультують і нададуть супровід. Також з евакуацією допомагає поліція — по допомогу можна звернутися на спецлінію «102» або до найближчих відділень поліції.

Наразі влада евакуювала 449 місцевих жителів з Чугуївського району, 25 з Харківського, чотирьох з Богодухівського. Ще 29 людей евакуювали волонтери.

Наступ на Харківщині 10 травня. Що відомо

10 травня близько пʼятої години ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ в Харківській області, повідомили в Міноборони. Перші атаки відбили, тривають бої.

Зазначають, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку росіяни били керованими авіаційними бомбами, а вночі окупанти посилили артилерійські атаки на передній край оборони.

Крім того, в ОВА повідомляли про безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.

З Вовчанська і навколишніх населених пунктів на Харківщині евакуюють населення. Влада, поліція і волонтери спільно допомагають людям виїжджати, повідомив «Громадському радіо» голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, писав, що противник намагається заходити й закріплятися вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Також є спроби зайти в населені пункти Гатище і Плетенівка.

Основні сили ворога наразі — піхота за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка йде в невеликій кількості. У соцмережах почали зʼявлятися перші фото знищеної техніки росіян і загиблих окупантів.

Reuters з посиланням на «високопоставлене українське військове джерело» повідомляло, що окупанти вже просунулися на кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ, намагаючись створити буферну зону.

За словами джерела, російські війська мають на меті відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів вглиб України.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що війська росії почали на Харківщині нову хвилю наступу.

«Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами й артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога», — сказав президент на брифінгу в Києві з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.