Уряд виділив понад 7 мільярдів гривень на відновлення енергосистеми

Кабінет міністрів на засіданні 10 травня виділив 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову енергосистеми.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За ці кошти закуплять обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.
Премʼєр наголосив, що гранти для реалізації цього проєкту надав Світовий банк.
Він також зазначив, що ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, ремонти мережі та генерації ідуть 24/7.
«Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. «Укренерго» постійно залучає допомогу від наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час», — сказав Шмигаль.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Після атаки Велика Британія оголосила про виділення €23 мільйонів на відновлення енергосистеми України, а Німеччина надасть €45 мільйонів.