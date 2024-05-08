Велика Британія виділить ще €23 мільйони на відновлення енергосистеми України

Велика Британія внесе додаткові €23 мільйони до Фонду підтримки енергетики України для відновлення пошкодженої енергосистеми.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, а ще на посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію.
«Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених обʼєктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Сума внесків Великої Британії до Фонду підтримки енергетики України вже сягнула €50 мільйонів. Загальна сума внесків до Фонду — €433 мільйони.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян можливі відключення світла з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України точно обмежать електропостачання для бізнесу та промисловості. Якщо ввечері споживання зростатиме — аварійні відключення світла будуть у побутових споживачів.