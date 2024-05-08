В Україні через нічну ракетну атаку можливі відключення світла

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян можливі відключення світла з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України.

Про це повідомляють компанія «Укренерго» і Міненергетики.

Нічна атака росіян в ніч на 8 травня пошкодила об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Пошкоджені тепло та гідроелектростанції. Енергетикам довелося вмикати резервні схеми живлення.

Наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. У вечірні години Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Світло сьогодні можуть відключати з 18:00 до 23:00 як для побутових, так і для промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях, а графіки відключень оприлюднять на сайтах обленерго.

Українців закликають економити енергію у вечірні години.