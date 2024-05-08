В Україні через нічну ракетну атаку можливі відключення світла

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян можливі відключення світла з 18:00 до 23:00 у всіх регіонах України.
Про це повідомляють компанія «Укренерго» і Міненергетики.
Нічна атака росіян в ніч на 8 травня пошкодила об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Пошкоджені тепло та гідроелектростанції. Енергетикам довелося вмикати резервні схеми живлення.
Наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Сумській областях. У вечірні години Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.
Світло сьогодні можуть відключати з 18:00 до 23:00 як для побутових, так і для промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях, а графіки відключень оприлюднять на сайтах обленерго.
Українців закликають економити енергію у вечірні години.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- У Львівській та Вінницькій областях, Запоріжжі, Броварах і в районі Полтави є руйнування. У Броварах двоє поранених. ППО збила 33 ракети Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаракети Х-59/Х-69 і 20 дронів Shahed. Загалом ворог запустив по Україні 55 ракет і 21 безпілотник.