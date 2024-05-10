Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16

Чехія передала одній з українських бригад тактичної авіації перший тренажер винищувача F-16.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Його основний модуль уже тестують і готують до експлуатації українські спеціалісти», — зазначив Олещук.
Тренажер вже тестують й опановують. Олещук зауважив, що Україні потрібні не лише F-16, але й потужна навчально-матеріальна база для молоді, тому він закликає союзників долучатися до цієї ініціативи.
- Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
- У кінці березня 2024 року перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Потім вони відправились до Франції. Група пілотів у Данії та США вже тренуються на F-16 збивати крилаті ракети й Shahed.