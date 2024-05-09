МВС росії прибрало з бази розшуку Володимира Зеленського і Петра Порошенка

Президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка прибрали з сайту розшуку Міністерства внутрішніх справ росії, куди їх додало донецьке управління.

На це звернуло увагу видання «Медіазона».

Картки розшуку Зеленського і Порошенка 4 травня випадково виявили російські державні інформагенції. Втім, тепер за ​​анкетними даними обох президентів сайт російського відомства не видає жодних результатів.

Як зʼясувала «Медіазона», обох — Зеленського і Порошенка — до бази розшуку додала чергова частина МВС росії в тимчасово окупованій Донеччині. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

6 травня російське МВС заявило, що воно було лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук.

«У цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення ухвалює Слідчий комітет росії та його територіальні підрозділи», — написали у відомстві.

Незабаром після цього картки прибрали з сайту.