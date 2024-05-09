МВС росії прибрало з бази розшуку Володимира Зеленського і Петра Порошенка

Президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка прибрали з сайту розшуку Міністерства внутрішніх справ росії, куди їх додало донецьке управління.
На це звернуло увагу видання «Медіазона».
Картки розшуку Зеленського і Порошенка 4 травня випадково виявили російські державні інформагенції. Втім, тепер за анкетними даними обох президентів сайт російського відомства не видає жодних результатів.
Як зʼясувала «Медіазона», обох — Зеленського і Порошенка — до бази розшуку додала чергова частина МВС росії в тимчасово окупованій Донеччині. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.
6 травня російське МВС заявило, що воно було лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук.
«У цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення ухвалює Слідчий комітет росії та його територіальні підрозділи», — написали у відомстві.
Незабаром після цього картки прибрали з сайту.
- Російське МВС регулярно вносить до своїх баз розшуку політиків і міжнародних діячів, як-от прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт путіна. А ще суддів МКС Томоко Акане й Розаріо Сальваторе Айталу.
- До того ж МВС росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Ще у квітні 2023 року суд у Москві заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки рф відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.
- У жовтні 2023 року Слідчий комітет росії заочно звинуватив Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира 383 полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка в «терактах» на російській території.