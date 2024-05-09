У Грузії невідомі напали на опозиційних політиків та активістів. Ще десяткам людей телефонували з погрозами

Увечері 8 травня у Грузії стались напади на щонайменше чотирьох опозиціонерів та активістів, які активно виступають проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів».

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Телеканал Formula показав кадри з камери відеоспостереження біля будинку представника партії Саакашвілі «Єдиний національний рух» Дмитрія Чиковані. Група з пʼяти людей вистежила його та побила біля дому.

Також нападів зазнали байкер Лаша Гвініанідзе, брат лідера партії «Гірчі – більше свободи», професор Гія Джапарідзе і заступник виконавчого директора грузинської філії Transparency International Гіоргі Оніані.

Невідомі напали на них у різних частинах міста. Усі постраждалі після нападу потребували медичної допомоги. МВС Грузії не коментувало ситуацію.

Також повідомляють, що з вівторка активістам телефонували з невідомих номерів і погрожували розправою, відомо про десятки таких випадків. У деяких випадках для залякування телефонували родичам.

Директорка Альянсу регіональних мовників Грузії Натіа Куправшвілі розповіла, що їй надійшло кілька дзвінків з погрозами вистежити її біля дому. Перший здійснили з нібито українського номера, наступні — з нібито німецьких.

Член партії «Гірчі» Борис Челе Куруа каже, що під час дзвінка назвали його адресу і пригрозили убивством. Схожі погрози отримав інший представник «Гірчі» Нікі Мосіашвілі.

Опозиційний телеканал Pirveli стверджує, що серію дзвінків організували через кол-центри, контрольовані владою.

Представники керівної партії «Грузинська мрія» стверджують, що непричетні до цих випадків.

Що відбувається у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього у Тбілісі поновилися протести.