Колишнього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту колишньому голові Фонду державного майна України.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Дмитра Сенниченка.

Наразі він перебуває у міжнародному розшуку, тож питання про застосування цього запобіжного заходу слідчий суддя вирішить, коли підозрюваного затримають і доставлять на місце проведення досудового розслідування.

Про яку справу йдеться

22 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Його підозрюють в організації злочинного угрупування, яке протягом 2019—2021 років заволоділо понад 500 мільйонами гривень державних компаній «Одеський припортовий завод» та «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». Сума хабара, яку отримали члени цієї «організації» за весь час контролю над заводом, перевищує 2 мільярди гривень.

У справі два епізоди. Перший стосується корупції на «Одеському припортовому заводі». За даними слідства, на початку 2020 року Сенниченко домігся обрання лояльних членів наглядової ради заводу, які згодом призначили директором заводу учасника злочинної організації. Фігуранти справи протягом травня 2020 — жовтня 2021 року незаконно продовжували дію угод про переробку газу в карбамід і аміак із компаніями, які перебували під їхнім контролем.

Потім вони підписали договір з наперед визначеною компанією, яка погодилася працювати із заводом за старими умовами, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Таким чином із травня по грудень 2020 року завод втратив понад 390 мільйонів гривень.

Другий епізод стосується «Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії». У жовтні 2020 року Дмитро Сенниченко домігся призначення лояльного виконувача обовʼязків директора компанії. Той на виконання вказівок протягом 2020—2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини за заниженою ціною з чеською компанією, підконтрольною раднику Сенниченка. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Це завдало державі збитків на понад 118 мільйонів гривень.

Оборудки ексголови Фонду держмайна та його угруповання завдали державі збитків на понад 500 мільйонів гривень.