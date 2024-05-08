Президент Зеленський записав звернення з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський вийшов зі зверненням з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
8 травня Україна разом з усім демократичним світом згадує найстрашнішу війну в історії людства і закликає чинити опір новому агресору — росії.
«Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму — о пʼятій ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто памʼятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю», — каже Зеленський.
Він наголосив: зупинити нацизм, як і в 1945-му, здатен тільки обʼєднаний в антипутінську коаліцію вільний світ.
«Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки обʼєднаний вільний світ. Обʼєднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам «Ніколи знову!», щоб «Ніколи знову!» знову було актуальним».
- У більшості країн Європи, а також у США і Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.
- До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День Перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня встановили День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Рік тому на сайті парламенту зʼявився текст законопроєкту № 9278 президента про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років. Цей день, за пропозицією Зеленського, стане святковим, тобто неробочим, але лише після закінчення воєнного стану.