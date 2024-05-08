Президент Зеленський записав звернення з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський вийшов зі зверненням з нагоди Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8 травня Україна разом з усім демократичним світом згадує найстрашнішу війну в історії людства і закликає чинити опір новому агресору — росії.

«Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму — о пʼятій ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто памʼятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю», — каже Зеленський.

Він наголосив: зупинити нацизм, як і в 1945-му, здатен тільки обʼєднаний в антипутінську коаліцію вільний світ.

«Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки обʼєднаний вільний світ. Обʼєднаний в антипутінську коаліцію. Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам «Ніколи знову!», щоб «Ніколи знову!» знову було актуальним».