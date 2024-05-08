Президент Румунії заявив, що готовий обговорити відправку системи ППО Patriot в Україну

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну. Це сталося після того, як Німеччина закликала країни — члени Європейського Союзу та НАТО зміцнювати українську ППО.
Про це повідомляє Reuters.
«Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати Україні системи Patriot. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати та що ми можемо отримати натомість, тому що залишити Румунію без протиповітряної оборони теж неприйнятно», — розповів Йоханніс журналістам після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
У 2017 році Румунія підписала угоду на закупівлю систем Patriot на $4 мільярди. На сьогодні це найбільший контракт на закупівлю ППО серед країн НАТО та ЄС. Першу партію доставили у 2020 році.
Хоча в Румунії працює лише одна система Patriot, Йоханніс сказав, що обговорення стосувалося ще однієї, яка майже готова до передачі.
У Білому домі заявили, що Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, включно з Чорноморським регіоном, і привітав її інвестиції в оборону, які перевищують ціль НАТО у 2% ВВП з кожної країни.
- Уряд Німеччини почав шукати в союзників додаткові системи ППО для України. Українська влада кілька тижнів поспіль закликає партнерів допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи в енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.
- Іспанія вже передала Україні ракети до систем Patriot, а міністерка оборони країни повідомляла днями, що вони вже прибули до України.
- Румунія неодноразово відчувала на собі наслідки вторгнення рф в Україну. Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили, зокрема, у вересні, жовтні й грудні 2023 року. Румунія навіть збудувала у прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних.