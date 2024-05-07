Понад 30 депутатів Європарламенту закликають призупинити статус кандидата Грузії через закон про «іногентів»

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.

Лист опублікований на сайті Civil.ge — проєкту Асоціації ООН в Грузії.

Євродепутати зазначили, що недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у проштовхуванні закону про «іноагентів», придушенні мирних демонстрантів і застосуванні сили проти них, перейшла межу.

«Така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві, що суперечить девʼятьом крокам, які грузинський уряд зобовʼязався виконати, коли країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, і більше не може бути проігнороване Європейським Союзом. Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які б стали чітким сигналом для грузинської влади», — йдеться в листі.

Підписанти листа закликають:

призупинити статус кандидата Грузії без будь-якого подальшого прогресу в процесі вступу;

переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;

негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні девʼятьох кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) та ще 27 євродепутатів.