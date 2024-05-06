Єврокомісія скасувала введення санкцій проти Польщі через скандальну судову реформу

Європейська комісія завершила аналіз ситуації з верховенством права в Польщі в контексті процедури, передбаченої 7 статтею Договору про Європейський Союз, і постановила, що ризику серйозного порушення верховенства права в Польщі більше немає.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Польща вжила низку заходів для вирішення проблем із незалежністю судової системи, визнала верховенство європейського права над національним законодавством і зобовʼязалася виконувати рішення Суду ЄС і Європейського суду з прав людини. З огляду на це Єврокомісія робить перші кроки, щоб закрити процедуру за статтею 7 щодо Польщі.

«Сьогодні починається нова глава для Польщі. Через понад 6 років ми вважаємо, що процедуру за статтею 7 можна завершити. Я вітаю премʼєр-міністра Дональда Туска і його уряд із цим важливим проривом. Це результат їхньої напруженої роботи і рішучих зусиль з проведення реформ. Відновлення верховенства права в Польщі має велике значення для польського народу і для Євросоюзу в цілому», — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Тепер Єврокомісія має представити свій висновок Європейській раді та Європарламенту для формального завершення процедури. Очікується, що це відбудеться протягом місяця.

Про що йдеться?

Верховенство європейського права над національним законодавством є одним із наріжних принципів ЄС. У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству — Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася внаслідок впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».

Польща вже тривалий час конфліктує з ЄС через низку суперечливих законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу медіа та права ЛГБТ. З 2017 року польську владу звинувачують у тому, що вона призначала в Конституційний суд своїх ставлеників, а Верховний суд взяла під контроль за допомогою Дисциплінарної палати, яка може звільняти невгодних суддів. У 2021 році Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС, зокрема принцип верховенства права ЄС над польськими законами.