Reuters: Глава ЦРУ таємно прилетів до Єгипту для перемовин про перемир’я в Газі

Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб узяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

Єгипет разом із Катаром і США виступають головними посередниками в перемовинах між Ізраїлем і ХАМАС стосовно звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Агентство пише, що минулого місяця Єгипет розпочав нові зусилля для відновлення перемовин, бо Каїр стурбований перспективами сухопутної ізраїльської операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази, де знайшли прихисток понад мільйон людей.

За словами посередників, вони очікують відповіді ХАМАС на пропозицію щодо перемир’я й звільнення заручників.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив військову операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».