Супутник зафіксував наслідки другого удару по військовому аеродрому «Джанкой» в Криму. Є знищена техніка

Супутник компанії Planet Lab зафіксував наслідки другого удару по військовому аеродрому «Джанкой» в окупованому Криму, який стався в ніч на 30 квітня 2024 року.

«Радіо Свобода» опублікувала два знімки — за 27 квітня (до удару) і 1 травня (після). На останньому видно пошкоджену техніку — найімовірніше, це була одна з установок зенітно-ракетної системи С-300 / С-400.

Журналіст російської служби «Радіо Свобода» Марк Крутов опублікував додаткові знімки, на який видно інші пошкодження і навіть дим. Що це за техніка, зрозуміти складно.