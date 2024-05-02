Супутник зафіксував наслідки другого удару по військовому аеродрому «Джанкой» в Криму. Є знищена техніка

Супутник компанії Planet Lab зафіксував наслідки другого удару по військовому аеродрому «Джанкой» в окупованому Криму, який стався в ніч на 30 квітня 2024 року.
«Радіо Свобода» опублікувала два знімки — за 27 квітня (до удару) і 1 травня (після). На останньому видно пошкоджену техніку — найімовірніше, це була одна з установок зенітно-ракетної системи С-300 / С-400.
Журналіст російської служби «Радіо Свобода» Марк Крутов опублікував додаткові знімки, на який видно інші пошкодження і навіть дим. Що це за техніка, зрозуміти складно.
- 30 квітня російське видання Astra повідомляло про атаку на аеродром «Джанкой» і про пʼятьох поранених військових рф. Там розміщені вертолітний полк 4-го командування Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу рф.
- Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв, що це був удар далекобійних ракет ATACMS, які США передали Україні, і публікував фото бетонної кульки, що може бути частиною бойової частини ракети MGM-140 ATACMS Block I з дальністю дії до 165 кілометрів. При цьому він стверджував, що російська ППО збила ракети.
- Ця атака на «Джанкой» стала другою за квітень. Перша була 17 квітня. Тоді українська розвідка заявила, що знищили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».