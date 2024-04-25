NYT: Україна отримала від США понад 100 далекобійних ракет ATACMS

Україна отримала від США понад 100 ракет далекого радіусу дії ATACMS. Вони були частиною військової допомоги на суму $300 мільйонів, який Україна отримала в березні цього року.

Газета The New York Times із посиланням на американського високопосадовця пише, що вони були частиною пакета військової допомоги на $300 мільйонів, який Україна отримала в березні 2024 року. Збройні сили України застосували їх двічі — 17 квітня для удару по аеродрому в Джанкої у Криму та 23 квітня для удару по росіянах в окупованому Бердянську.

Деталі другого удару невідомі, а от щодо першого, то Головне управління розвідки Міноборони України називало перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі «Джанкой» — це 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

За даними газети, ракети ATACMS також включили до пакета допомоги на $61 мільярд, який президент США Джо Байден підписав вчора, 24 квітня. Кількість ракет у новому пакеті допомоги не розголошували.