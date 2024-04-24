Reuters: США таємно відправили в Україну далекобійні ATACMS протягом останніх тижнів

Сполучені Штати протягом останніх тижнів таємно постачали ракети дальнього радіуса дії ATACMS в Україну.

Про це кілька американських чиновників сказали журналістам Reuters та AP.

За словами одного з чиновників, ракети входили до пакета військової допомоги Україні на суму $300 мільйонів, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня. Водночас він не уточнив, скільки саме ракет було відправлено.

Чиновник додав, що ATACMS були вперше використані рано-вранці 17 квітня — їх запустили по російському аеродрому в Криму. Українська розвідка раніше підтверджувала, що в цей день Сили оборони атакували авіабазу «Джанкой».

Як зазначає AP, інформація про поставку замовчувалася настільки, що законодавці та інші особи в останні дні вимагали від США надіслати зброю, не знаючи, що вона вже перебуває в Україні.

Високопоставлений американський військовий чиновник заявив журналістам, що Білий дім і військові планувальники ретельно проаналізували ризики надання Україні зброї великої дальності й вирішили, що настав час надати її зараз.

Один зі співрозмовників AP додав, що адміністрація Байдена ще минулого року попередила росію, що якщо Москва придбає і використає балістичні ракети великої дальності в Україні, Вашингтон надасть таку ж можливість Києву.

За словами чиновника, росія отримала частину цієї зброї від Північної Кореї й використовувала її на полі бою в Україні. Це і спонукало адміністрацію Байдена дати зелене світло новим ракетам великої дальності.