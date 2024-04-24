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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $1 мільярд

Автор:
Оля Березюк
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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.

Про це пише пресслужба відомства.

Пакет допомоги включає:

  • ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси для неї, в тому числі 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • 60-мм мінометні снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);
  • високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);
  • транспортні засоби логістичної підтримки;
  • тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-технічне обладнання;
  • протитанкові міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • боєприпаси для знешкодження перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«У найближчі кілька годин ми почнемо відправляти обладнання в Україну: ракети для ППО, артилерію, ракетні системи й бронемашини. Цей пакет — інвестиція не тільки в українську безпеку, а й у безпеку Європи», — сказав на брифінгу президент США Джо Байден.