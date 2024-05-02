У Тбілісі після протесту госпіталізували вісім мітингувальників

У Тбілісі під час протесту проти закону про «іноагентів» у ніч із 1 на 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Грузії, пише «Ехо Кавказу».

У постраждалих зафіксували різноманітні травми — поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок, а також інтоксикацію і утруднене дихання. Одного з постраждалих вже виписали з лікарні, ще сім залишились під наглядом лікарів — їхній стан задовільний.

Силовики розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що проти мітингарів застосували спецзасоби, бо протестувальники нібито поводилися агресивно.

Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах.

Приводом до нового протесту стало те, що парламент Грузії затвердив законопроєкт про «іноагентів» у другому читанні і запланував провести третє фінальне 17 травня.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила протестувальників у підтримці, однак закликала молодь до спокою. Вона зазначила, що протестувальники мають відійти від будівлі парламенту, де були сутички з поліцією. Зурабішвілі наголосила, що оскільки закон вже ухвалили в другому читанні, то треба зосередитися на майбутніх виборах у жовтні 2024 року, щоб скасувати усі закони, які стримують Грузію на європейському шляху.