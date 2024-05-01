Президент Колумбії заявив про розірвання стосунків з Ізраїлем

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що його країна розірве дипломатичні відносини з Ізраїлем через його дії в Газі.

Про це пише Reuters.

«Тут, перед вами, уряд змін, президент республіки оголошує, що завтра ми розірвемо дипломатичні відносини з державою Ізраїль... через уряд, через президента, який здійснює геноцид», — сказав Петро у виступі на честь Дня праці.

Петро і раніше різко критикував премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та просив інші країни приєднатися до справи Південної Африки щодо звинувачення Ізраїлю в геноциді в Міжнародному суді ООН.

На заяву президента Колумбії вже відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

«Президент Колумбії пообіцяв нагородити вбивць і ґвалтівників ХАМАС — і сьогодні він виконав свою обіцянку. Історія запамʼятає, що Густаво Петро вирішив стати на бік найогидніших монстрів, відомих людству, які спалювали немовлят, убивали дітей, ґвалтували жінок і викрадали невинних цивільних», — написав він в X.

Кац додав, що відносини між Ізраїлем і Колумбією завжди були теплими, і «жоден сповнений ненависті антисемітський президент не зможе цього змінити».

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».