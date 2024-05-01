Протести в Грузії проти закону про «іноагентів»: біля парламенту відбулись численні сутички — є постраждалі, але поліція відступила

Рано-вранці 1 травня спецпризначенці відступили від натовпу протестувальників у грузинській столиці Тбілісі, переставши застосовувати проти них сльозогінний газ. Це дало можливість учасникам акції повернутися до будівлі парламенту, щоб продовжити мітинг проти спірного закону про «іноагентів».

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Напередодні ввечері, 30 квітня, розпочалося друге читання спірного законопроєкту про «іноземний вплив», а разом з ним — і протест проти цього закону.

Мітингувальники зібралися біля виходів з будівлі, вони хотіли зустріти «коридором ганьби» депутатів, які підтримують документ. Намагаючись відтіснити сотні людей, поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Упродовж вечора і ночі правоохоронці затримували протестувальників перед парламентом. Декого побили. Є постраждалі та затримані.

Голова опозиційної партії «Єдиний національний рух», депутат парламенту Грузії Леван Хабеїшвілі потрапив у лікарню. За повідомленням «Ехо Кавказу», політик постраждав під час сутичок з поліцією — у нього вибитий зуб та підтверджені переломи кісток обличчя. Хабеїшвілі вважає, що напад на нього був «помстою» голови департаменту особливого призначення МВС Грузії Звіада Харазішвілі, а наказ йому нібито віддав керівник правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі.

Хабеїшвілі з лікарні записав відеозвернення, у якому розповів про напад силовиків, і показав наслідки.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністра внутрішніх справ припинити розгін мирної демонстрації. У МВС виправдовуються, що акція нібито «вийшла за рамки закону, а протестувальники не підкорялись вимогам правоохоронців». Станом на 05:00 спецпризначенці таки відступили, а люди повернулися до будівлі парламенту Грузії, щоб продовжити протест.

Друге читання законопроєкту може тривати кілька днів — вчора депутатам вдалося завершити обговорення лише трьох статей законопроєкту, що складається з 11 пунктів.

Для того щоб парламент ухвалив законопроєкт, його мають підтримати у трьох читаннях. Орієнтовною датою третього читання законопроєкту парламент призначив 17 травня.