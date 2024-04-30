У столиці Грузії із сутичками триває черговий мітинг проти закону про «іноагентів»

У грузинській столиці Тбілісі біля будівлі парламенту триває черговий протест проти закону про «іноагентів». Мітингувальники зібралися біля виходів з будівлі, вони хотіли зустріти «коридором позору» депутатів, які підтримують документ.
Поліція намагається відтіснити сотні людей, застосовуючи водомети й сльозогінний газ. Як пише місцеве медіа Interpressnews, медики надають допомогу 20 постраждалим.
У ЗМІ та місцевих Telegram-каналах також повідомляють, що поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі.
Міністерство внутрішніх справ Грузії закликало протестувальників не блокувати виходи та входи в парламент, а також повідомило, що «задля відновлення правопорядку співробітники МВС застосували встановлені законом спеціальні засоби».
Черговий мітинг відбувся через те, що сьогодні в парламенті Грузії розпочалося друге читання спірного законопроєкту про «іноземний вплив», яке може тривати кілька днів. Сьогодні завершили обговорення лише трьох статей законопроєкту, який складається з 11 пунктів, передає грузинський відділ «Радіо Свобода». Утім, засідання не обійшлося без словесних перепалок між ініціатором законопроєкту й опозицією.
Для того щоб парламент ухвалив законопроєкт, його мають підтримати у трьох читаннях. Орієнтовною датою третього читання законопроєкту парламент призначив 17 травня.
- Законопроєкт про «іноземних агентів» зареєструвала в парламенті правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.
- 17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».
- Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.
- Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.