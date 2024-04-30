У столиці Грузії із сутичками триває черговий мітинг проти закону про «іноагентів»

У грузинській столиці Тбілісі біля будівлі парламенту триває черговий протест проти закону про «іноагентів». Мітингувальники зібралися біля виходів з будівлі, вони хотіли зустріти «коридором позору» депутатів, які підтримують документ.

Поліція намагається відтіснити сотні людей, застосовуючи водомети й сльозогінний газ. Як пише місцеве медіа Interpressnews, медики надають допомогу 20 постраждалим.

У ЗМІ та місцевих Telegram-каналах також повідомляють, що поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі.

Міністерство внутрішніх справ Грузії закликало протестувальників не блокувати виходи та входи в парламент, а також повідомило, що «задля відновлення правопорядку співробітники МВС застосували встановлені законом спеціальні засоби».

Черговий мітинг відбувся через те, що сьогодні в парламенті Грузії розпочалося друге читання спірного законопроєкту про «іноземний вплив», яке може тривати кілька днів. Сьогодні завершили обговорення лише трьох статей законопроєкту, який складається з 11 пунктів, передає грузинський відділ «Радіо Свобода». Утім, засідання не обійшлося без словесних перепалок між ініціатором законопроєкту й опозицією.

Для того щоб парламент ухвалив законопроєкт, його мають підтримати у трьох читаннях. Орієнтовною датою третього читання законопроєкту парламент призначив 17 травня.