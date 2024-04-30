Рада Європи зробила ще один крок до створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів росії

Комітет міністрів Ради Європи схвалив рішення, яке уповноважує її генсека підготувати документи, що сприятимуть консультаціям у рамках Core Group щодо потенційного проєкту угоди між Радою Європи й українським урядом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, включно з його Статутом.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

Голосуванням комітет міністрів також схвалив подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки Спеціального трибуналу, його фінансування та інших питань. Ось повний текст рішення КМРЄ.

«Це важливий практичний крок до того, щоб трибунал запрацював. Кожен такий крок наближає нас до доказу того, що справедливість за злочин агресії проти України неминуча», — написав Дмитро Кулеба.