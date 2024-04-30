Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда гривень на дрони

Кабінет міністрів України виділив ще 15,5 мільярда гривень для закупівлі дронів. За ці кошти 300 тисяч безпілотників поставлять Силам оборони України.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Виділені кошти — це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярда гривень, які держава вже виділила на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями.

Також міністр додав, що у держбюджеті передбачено 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень, зокрема, в рамках кластеру оборонних технологій Brave1.