У Німеччині почався суд над заколотниками, що готували державний переворот

У Німеччині 29 квітня девʼять чоловіків з угруповання так званих рейхсбюргерів постали перед судом за звинуваченням у державній зраді, замаху на вбивство і плануванні насильницького державного перевороту.

Про це пише Reuters.

Нинішнє слухання в судовій залі суворого режиму в Штутгарті знаменує собою початок трьох судових процесів над 27 особами, яких загалом звинувачують у змові, що була зірвана владою наприкінці 2022 року. Разом ці процеси є одними з найбільших судових в історії Німеччини.

Суд у понеділок зосереджений на девʼяти підозрюваних, які нібито мали на меті запровадити в Німеччині суворе військове законодавство після здійснення державного перевороту.

Політичне керівництво групи на чолі з так званим Генріхом XIII постане перед судом у Франкфурті наступного місяця. Іншу групу підозрюваних, включаючи астролога, судитимуть у червні в Мюнхені.

Прокурори кажуть, що ретельне планування підозрюваних, їхні запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку.

Один із підсудних, названий у судових документах як Маркус Л., у ході опору затриманню вистрілив і важко поранив поліцейського, стверджує прокуратура.

Девʼятеро зловмисників зберігали €500 тисяч готівкою, а також 380 пістолетів, 350 одиниць холодної зброї й близько 148 тисяч набоїв.

Судді призначили слухання в Штутгарті до січня 2025 року, але з огляду на складність справи та кількість свідків і підозрюваних, експерти вважають, що воно може тривати набагато довше, можливо, навіть кілька років.

Останній подібний судовий процес над членами ультраправої націонал-соціалістичної підпільної банди, яка вбила 10 осіб, більшість з яких були етнічними турками, тривав пʼять років.