У Німеччині почався суд над заколотниками, що готували державний переворот

У Німеччині 29 квітня девʼять чоловіків з угруповання так званих рейхсбюргерів постали перед судом за звинуваченням у державній зраді, замаху на вбивство і плануванні насильницького державного перевороту.
Про це пише Reuters.
Нинішнє слухання в судовій залі суворого режиму в Штутгарті знаменує собою початок трьох судових процесів над 27 особами, яких загалом звинувачують у змові, що була зірвана владою наприкінці 2022 року. Разом ці процеси є одними з найбільших судових в історії Німеччини.
Суд у понеділок зосереджений на девʼяти підозрюваних, які нібито мали на меті запровадити в Німеччині суворе військове законодавство після здійснення державного перевороту.
Політичне керівництво групи на чолі з так званим Генріхом XIII постане перед судом у Франкфурті наступного місяця. Іншу групу підозрюваних, включаючи астролога, судитимуть у червні в Мюнхені.
Прокурори кажуть, що ретельне планування підозрюваних, їхні запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку.
Один із підсудних, названий у судових документах як Маркус Л., у ході опору затриманню вистрілив і важко поранив поліцейського, стверджує прокуратура.
Девʼятеро зловмисників зберігали €500 тисяч готівкою, а також 380 пістолетів, 350 одиниць холодної зброї й близько 148 тисяч набоїв.
Судді призначили слухання в Штутгарті до січня 2025 року, але з огляду на складність справи та кількість свідків і підозрюваних, експерти вважають, що воно може тривати набагато довше, можливо, навіть кілька років.
Останній подібний судовий процес над членами ультраправої націонал-соціалістичної підпільної банди, яка вбила 10 осіб, більшість з яких були етнічними турками, тривав пʼять років.
- 7 грудня 2022 року поліція Німеччини провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, за даними Міністерства юстиції, готували штурм парламенту і державний переворот. Поліція встановила понад 50 підозрюваних. Згодом німецький суд відправив під арешт 23 підозрюваних.
- За даними журналу Der Spiegel, тоді прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами, а затримана громадянка росії Віталія Б., імовірно, допомагала йому в цьому.
- У жовтні 2023 року рейхсбюргери планували встановити уряд за зразком конституції Німецького рейху 1871 року та викрасти міністра охорони здоровʼя Німеччини Карла Лаутербаха. Їх затримали.